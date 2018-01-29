 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве водитель "Шевроле" сбил женщину, которая перебегала дорогу на красный сигнал

В Киеве, на перекрестке Вышгородской и Ивашкевича произошел наезд на пешехода

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, водитель "Шевроле" ехал на разрешенный зеленый сигнал светофора, в то время как женщина преклонного возраста резко начала переходить дорогу и попала под колеса.

Как утверждает водитель, была плохая видимость и он не успел сманеврировать. В результате ДТП женщину в тяжелом состоянии госпитализировала скорая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать