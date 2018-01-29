В Киеве водитель "Шевроле" сбил женщину, которая перебегала дорогу на красный сигнал

29 января, 2018, 21:57

В Киеве, на перекрестке Вышгородской и Ивашкевича произошел наезд на пешехода

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, водитель "Шевроле" ехал на разрешенный зеленый сигнал светофора, в то время как женщина преклонного возраста резко начала переходить дорогу и попала под колеса.

Как утверждает водитель, была плохая видимость и он не успел сманеврировать. В результате ДТП женщину в тяжелом состоянии госпитализировала скорая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.