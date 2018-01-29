В Киеве произошла вторая за день стрельба, есть пострадавший

29 января, 2018, 15:52

В понедельник, 29 января, в Киеве произошла стрельба на ул. Жилянской

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел около 13:50 возле Святошинского суда. По предварительной информации, между двумя группами лиц произошел конфликт со стрельбой, в результате чего пострадал один участник инцидента.

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В столице введен план "перехват" - разыскивается автомобиль Hyundai Accent или Opel серого цвета, которым, вероятно, воспользовались причастны к стрельбе.