В Киеве произошла вторая за день стрельба, есть пострадавший
29 января, 2018, 15:52
В понедельник, 29 января, в Киеве произошла стрельба на ул. Жилянской
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел около 13:50 возле Святошинского суда. По предварительной информации, между двумя группами лиц произошел конфликт со стрельбой, в результате чего пострадал один участник инцидента.
Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В столице введен план "перехват" - разыскивается автомобиль Hyundai Accent или Opel серого цвета, которым, вероятно, воспользовались причастны к стрельбе.
- Напомним, ранее в этот же день в Шевченковском районе Киева произошла стрельба в помещении Национальной лотереи. В результате стрельбы погиб охранник, еще один человек пострадал.
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