В харьковском детсаду показали карту Украины без Крыма

29 января, 2018, 20:51

Во время изучения темы “Украина” преподаватели использовали карту без Крыма

Об этом сообщила пользовательница Facebook Виктория Борзова.

В детском саду Dada SPACE во время изучения темы “Украина” детям показывали карту без полуострова Крым. Соответствующие фото появились на странице сада в Facebook.

В ответ пользователи в комментариях начали негодовать на такую политику заведения. Администратор страницы отвечал, что карта создана в режиме реального времени.

“Дети получают информацию в режиме реального времени. А в режиме реального времени Крым является территорией Российской федерации, к сожалению. Однако, если завтра ситуация поменяется, мы распечатаем новую карту и продемонстрируем ее детям. Хорошо, что сегодняшний процесс обучения представляет из себя почти живой организм - процессы меняются, кросс дисциплины распространяется, нерушимые девятилетиями понятия разрывают границы. Спасибо за вашу внимательность и просим не углубляться в политические дебаты”, - говорится в одном из ответов садика.

Впоследствии со страницы удалили противоречивую фотографию и в посте сделали обновления: “друзья, мы вынуждены отключить комментарии для избежания политических дебатов неактуальных для Пространства и удалили фото с картой. Карта создана в режиме реального времени, то есть на сегодняшнее время”.

Сейчас страница детского сада Dada SPACE Facebook удалена.