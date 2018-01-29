В харьковском детсаду показали карту Украины без Крыма
Об этом сообщила пользовательница Facebook Виктория Борзова.
В детском саду Dada SPACE во время изучения темы “Украина” детям показывали карту без полуострова Крым. Соответствующие фото появились на странице сада в Facebook.
В ответ пользователи в комментариях начали негодовать на такую политику заведения. Администратор страницы отвечал, что карта создана в режиме реального времени.
“Дети получают информацию в режиме реального времени. А в режиме реального времени Крым является территорией Российской федерации, к сожалению. Однако, если завтра ситуация поменяется, мы распечатаем новую карту и продемонстрируем ее детям. Хорошо, что сегодняшний процесс обучения представляет из себя почти живой организм - процессы меняются, кросс дисциплины распространяется, нерушимые девятилетиями понятия разрывают границы. Спасибо за вашу внимательность и просим не углубляться в политические дебаты”, - говорится в одном из ответов садика.
Впоследствии со страницы удалили противоречивую фотографию и в посте сделали обновления: “друзья, мы вынуждены отключить комментарии для избежания политических дебатов неактуальных для Пространства и удалили фото с картой. Карта создана в режиме реального времени, то есть на сегодняшнее время”.
Сейчас страница детского сада Dada SPACE Facebook удалена.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-