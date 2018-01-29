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В Харькове возле магазина произошел взрыв, пострадали женщина и 2-летний ребенок


фото: прес-служба Нацполіції у Харківській області
29 января утром в Харькове возле одного из магазинов произошел взрыв, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служаб Нацполиции в Харьковской области.

Взрыв произошел по улице Клочковской около 9:30.

В результате происшествия в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваная рана бедра, а также мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области.

Правоохранители и взрывотехники  устанавливают обстоятельства происшествия.

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