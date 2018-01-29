В Харькове в университете нашли застреленным курсанта. Следствие назвало одну из версий
Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.
Курсанта инженерно-авиационного факультета нашли мертвым 28 января около 21.30.
Одной из версий следствия является самоубийство.
По данному факту руководство вуза назначило служебное расследование. Продолжаются следственные действия, обстоятельства гибели выясняются.
Как установили правоохранители, 20-летний мужчина нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. По заключению экспертов, предварительной предпосылкой смерти является огнестрельное ранение головы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статетю "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", докладывает пресс-служба Нацполициы в Харьковской области.
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