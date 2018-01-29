В Харькове суд отменил арест генерала, которого подозревают в растрате 2,4 млн

29 января, 2018, 22:54

Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобу начальника Университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате, и отменил решение о его аресте

Об этом рассказала пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области Евгения Бондаренко, сообщает "Укринформ".

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Алимпиева коллегия судей постановила отменить решение следователя судьи Дзержинского райсуда Харькова от 15 января о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он внес залог в размере 1,5 млн грн", - отметила Бондаренко.

В то же время, по ее словам, суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемого лишь частично.

Суд решил применить к подозреваемому Алимпиева меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн с учетом внесенной ранее суммы залога.