В Харькове суд отменил арест генерала, которого подозревают в растрате 2,4 млн
29 января, 2018, 22:54
Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобу начальника Университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате, и отменил решение о его аресте
Об этом рассказала пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области Евгения Бондаренко, сообщает "Укринформ".
"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Алимпиева коллегия судей постановила отменить решение следователя судьи Дзержинского райсуда Харькова от 15 января о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он внес залог в размере 1,5 млн грн", - отметила Бондаренко.
В то же время, по ее словам, суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемого лишь частично.
Суд решил применить к подозреваемому Алимпиева меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн с учетом внесенной ранее суммы залога.
- 7 ноября начальника Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба Андрея Алимпиева задержали по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке горючего.
- 20 ноября Дзержинский райсуд Харькова арестовал Алимпиева на 60 дней и назначил залог в размере 1,5 млн грн. Прокуратура просила 3 млн грн залога, однако ходатайство отклонили.
- 16 декабря другой фигурант этого дела, заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил Игорь Никифоров вышел под залог в 480 тыс. грн.
- 19 января начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал Андрей Алимпиев, которого подозревают в растрате 2,4 млн грн, вышел из СИЗО под залог в 1,5 млн.
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