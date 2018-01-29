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В Харькове чиновник имеет 154 компании. Для удобства он называет их одинаково

Харьковчанин Заболотный Александр Григорьевич владеет 154 компаниями, которые имеют один вид деятельности, а некоторые одинаковое название

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Все компании зарегистрированы в Харькове, часть по адресу Академика Павлова, 88, часть - проспектт Льва Ландау, 182. При этом в списках ГФС эти адреса не указаны как места массовой регистрации.

В Opendatabot отмечают, что большое количество одинаковых компаний по одному адресу могут указывать на прикрытие незаконной деятельности: если нужно скрыть налоги или же показать, что операций произошло больше чем на самом деле.

Еще один вариант - лицо регистрирует на себя множество фирм, которые уже не нужны бывшим владельцам, но ликвидировать их они не желают, чтобы избежать налоговых проверок. В таких случаях компании уже не ведут никакой деятельности, а просто "висят" на таких лицах в ЕГР.

Имя бенефициара совпадает с именем харьковского чиновника Александра Заболотного. Кроме этого, Opendatabot удалось найти компанию, которая зарегистрирована в ЕГР по тому же адресу, что указан в декларации чиновника, и она тоже занимается арендой, как и остальные компании.

Отмечается, что Заболотный Александр Григорьевич в 2002, 2006 годах был избран депутатом Харьковского городского совета, был главой Дергачевской районной партийной организации. 29 октября 2017 года Заболотного избрали депутатом Малоданиловской ОТО Дергачевского района Харьковской области.

В его декларации за 2016 год все компании, в которых он является собственником, - не указаны.

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