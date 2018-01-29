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В какие страны чаще всего уезжают украинцы и возвращаются ли. Данные пограничников

В течение последних трех лет украинцы чаще стали ездить за границу, в прошлом году за границу ездили на 2 млн больше, чем в 2016-м

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "112 Украина".

Он уточнил, что пограничники фиксируют лишь факт пересечения границы, а не цель поездки за границу. Впрочем, по его словам, количество украинцев, которые выезжают и возвращаются в страну, пропорционально ровная.

По данным Госпогранслужбы, в 2015 году за границу выезжало более 23 млн граждан Украины, в 2016 - свыше 25 млн, а в 2017 - более 27 млн.

Отмечается, что большинство пересекают границу на автомобильных пунктах пропуска и только около 17% - на авиационных, это примерно 3,6 млн человек в 2017 году.

"Если говорить о динамике пересечения границы украинцами, то мы видим устойчивую тенденцию к увеличению количества украинцев, которые ездят за границу. Именно ездят, потому что количество тех, кто выезжает и возвращается, пропорционально равно", - сказал Слободян.

Среди приоритетных направлений для поездок граждан Украины - Польша, Венгрия, Словакия и Россия.

В прошлом году границу Украины и России пересекли около 4,4 млн украинцев.

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