 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Устенко договаривался о финансировании СПУ с Сурковым и Фирташем, - Кива

Исключенный из рядов Социалистической партии Украины ее бывший глава Петр Устенко вел переговоры о получении средств от олигарха Дмитрия Фирташа и непосредственно от Кремля

Об этом заявил действующий председатель СПУ Илья Кива в эфире Эспрессо.TV.

"Устенко был разоблачен на переговорных процессах с представителями Суркова, в т.ч. На выпрашивании денег на будущую политическую программу. Также велись переговоры с Фирташем", - сообщил Кива.

Политик назвал Устенко "долларовым миллионером", который годами обогащался за счет "торговли" Социалистической партией.

Как отметил Кива, сейчас им готовится обращение к правоохранителям с просьбой расследовать происхождение имущества Устенко и его антигосударственную деятельность.

"Я готов сейчас поднять реестр собственности Устенко. Устенко торговал идеей миллионов людей, поэтому партию и убили. Поэтому 10 лет партия была как грязь, как тряпка для мытья пола, о которую все, кому не лень, вытирали ноги", - подчеркнул Кива.

По его словам, Устенко было исключено из партии еще месяц назад, а все нынешние заявления этого человека о якобы исключении его, то есть Киви с СПУ, являются "фейком", "манипуляциями" и "шабашем".

Кроме того, вместе с Устенко с СПУ, по словам Кивы, были исключены "приспешники" Устенко, "которые сидели у него на коротком рубле".

  • В 1990-ых и в начале 2000-ых гг. оппозиционная на то время Соцпартия была одной из самых многочисленных и влиятельных партий. СПУ, в частности, выступала соорганизатором акций "Украина без Кучмы" (УБК), "Восстань, Украина!" и Помаранчевой революции. Этот статус был потерян, после того как в 2006 году многолетний бессменный руководитель социалистов Александр Мороз создал коалицию с Партией регионов.
  • Летом 2017-го партию возглавил участник войны с Россией, командир добровольческого батальона "Полтавщина" и руководитель профсоюза сотрудников органов внутренних дел Илья Кива.
  • 27 января 2018 года Петр Устенко заявил СМИ, что Киву вроде бы исключили из Социалистической партии и лишили должности председателя этой политсилы. Тогда как Реестр общественных формирований свидетельствует об обратном, не собирается отказываться от председательства и сам Кива.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать