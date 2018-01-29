Устенко договаривался о финансировании СПУ с Сурковым и Фирташем, - Кива
Об этом заявил действующий председатель СПУ Илья Кива в эфире Эспрессо.TV.
"Устенко был разоблачен на переговорных процессах с представителями Суркова, в т.ч. На выпрашивании денег на будущую политическую программу. Также велись переговоры с Фирташем", - сообщил Кива.
Политик назвал Устенко "долларовым миллионером", который годами обогащался за счет "торговли" Социалистической партией.
Как отметил Кива, сейчас им готовится обращение к правоохранителям с просьбой расследовать происхождение имущества Устенко и его антигосударственную деятельность.
"Я готов сейчас поднять реестр собственности Устенко. Устенко торговал идеей миллионов людей, поэтому партию и убили. Поэтому 10 лет партия была как грязь, как тряпка для мытья пола, о которую все, кому не лень, вытирали ноги", - подчеркнул Кива.
По его словам, Устенко было исключено из партии еще месяц назад, а все нынешние заявления этого человека о якобы исключении его, то есть Киви с СПУ, являются "фейком", "манипуляциями" и "шабашем".
Кроме того, вместе с Устенко с СПУ, по словам Кивы, были исключены "приспешники" Устенко, "которые сидели у него на коротком рубле".
- В 1990-ых и в начале 2000-ых гг. оппозиционная на то время Соцпартия была одной из самых многочисленных и влиятельных партий. СПУ, в частности, выступала соорганизатором акций "Украина без Кучмы" (УБК), "Восстань, Украина!" и Помаранчевой революции. Этот статус был потерян, после того как в 2006 году многолетний бессменный руководитель социалистов Александр Мороз создал коалицию с Партией регионов.
- Летом 2017-го партию возглавил участник войны с Россией, командир добровольческого батальона "Полтавщина" и руководитель профсоюза сотрудников органов внутренних дел Илья Кива.
- 27 января 2018 года Петр Устенко заявил СМИ, что Киву вроде бы исключили из Социалистической партии и лишили должности председателя этой политсилы. Тогда как Реестр общественных формирований свидетельствует об обратном, не собирается отказываться от председательства и сам Кива.
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