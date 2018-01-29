Устенко договаривался о финансировании СПУ с Сурковым и Фирташем, - Кива

29 января, 2018, 07:15

Исключенный из рядов Социалистической партии Украины ее бывший глава Петр Устенко вел переговоры о получении средств от олигарха Дмитрия Фирташа и непосредственно от Кремля

Об этом заявил действующий председатель СПУ Илья Кива в эфире Эспрессо.TV.

"Устенко был разоблачен на переговорных процессах с представителями Суркова, в т.ч. На выпрашивании денег на будущую политическую программу. Также велись переговоры с Фирташем", - сообщил Кива.

Политик назвал Устенко "долларовым миллионером", который годами обогащался за счет "торговли" Социалистической партией.

Как отметил Кива, сейчас им готовится обращение к правоохранителям с просьбой расследовать происхождение имущества Устенко и его антигосударственную деятельность.

"Я готов сейчас поднять реестр собственности Устенко. Устенко торговал идеей миллионов людей, поэтому партию и убили. Поэтому 10 лет партия была как грязь, как тряпка для мытья пола, о которую все, кому не лень, вытирали ноги", - подчеркнул Кива.

По его словам, Устенко было исключено из партии еще месяц назад, а все нынешние заявления этого человека о якобы исключении его, то есть Киви с СПУ, являются "фейком", "манипуляциями" и "шабашем".

Кроме того, вместе с Устенко с СПУ, по словам Кивы, были исключены "приспешники" Устенко, "которые сидели у него на коротком рубле".