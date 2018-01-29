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Ушел в отставку заместитель директора ФБР, которого критиковал Трамп

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку, Трамп критиковал его за потенциальный конфликт интересов в расследовании относительно Клинтон

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Маккейб в марте 2018 планировал выйти на пенсию. Однако, как отмечает CNN, с учетом отпуска он имеет право покинуть свой пост раньше. ФБР продолжит платить МакКейбу зарплату до марта, пока он не уйдет на пенсию.

Дональд Трамп и представители Республиканской партии критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов в расследовании ФБР о вмешательстве России в американские выборы.

Неприязнь Трампа к Коми началась в октябре 2016 года, когда СМИ выяснили, что жена Маккейба, баллотируясь в законодательное собрание штата Вирджиния от Демократической партии, получила пожертвования в $ 500 000 от губернатора Терри МакОлиффи, близкого соратника Хиллари Клинтон. Маккейб, несмотря на это, курировал расследование против Клинтон.

Маккейб был близким соратником бывшего директора ФБР Джеймса Коми и как его заместитель имел отношение к расследованиям ФБР о выборах в США в 2016 году: о нарушении Хиллари Клинтон правил служебной переписки в ходе предвыборной кампании и о предполагаемых связях людей из окружения Дональда Трампа с Россией .

  • После того как Трамп уволил Коми в мае 2017 года, Маккейб исполнял его обязанности, пока в августе того же года новым директором ФБР не назначили Кристофера Рэя.
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