Украинец ехал на автобусе в Москву с 10 чужими паспортами

29 января, 2018, 23:50

В пункте пропуска "Бачевск" пограничники задержали мужчину, у которого обнаружили более 10 паспортов

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчина пытался выехать из Украины с рейсовым автобусом украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва.

Он сначала предъявил служащим чужой паспорт. В личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинского гражданина, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц.

Кроме того, он имел при себе шесть мобильных телефонов. 58-летнего мужчину задержали и передали соответствующим органам для принятия правового решения.