 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинец ехал на автобусе в Москву с 10 чужими паспортами

В пункте пропуска "Бачевск" пограничники задержали мужчину, у которого обнаружили более 10 паспортов

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчина пытался выехать из Украины с рейсовым автобусом украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва.

Он сначала предъявил служащим чужой паспорт. В личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинского гражданина, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц.

Кроме того, он имел при себе шесть мобильных телефонов. 58-летнего мужчину задержали и передали соответствующим органам для принятия правового решения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать