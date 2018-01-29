Украинец ехал на автобусе в Москву с 10 чужими паспортами
29 января, 2018, 23:50
В пункте пропуска "Бачевск" пограничники задержали мужчину, у которого обнаружили более 10 паспортов
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Мужчина пытался выехать из Украины с рейсовым автобусом украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва.
Он сначала предъявил служащим чужой паспорт. В личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинского гражданина, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц.
Кроме того, он имел при себе шесть мобильных телефонов. 58-летнего мужчину задержали и передали соответствующим органам для принятия правового решения.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-