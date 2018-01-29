Украина среди 30 самых "старых" стран мира. Почему

29 января, 2018, 13:38

Украина входит в 30 самых "старых" стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В 2015 году она составляла 21,8%, а доля людей в возрасте 65 лет и старше - 15,5% от общей численности населения.

Согласно национальному демографическому прогнозу до 2025 года, доля лиц старше 60 лет составит 25% общей численности населения в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, в 2030 году - более 26% и более 20% соответственно.

"В целом старение населения является мировым процессом. Доля пожилых людей в структуре населения растет высокими темпами в развитых и многих развивающихся странах. Украина есть и будет оставаться в течение следующих лет одной из "старейших" стран мира", - рассказала начальник управления по делам пожилых людей и предоставления соцуслуг Оксана Сулима.

Отмечается, что основными вызовами, связанными со старением в Украине, есть те, которые касаются сферы публичных финансов, функционирования рынка труда, системы здравоохранения, развития социальных и образовательных услуг.

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