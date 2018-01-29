Убийство на охоте заместителя главы РГА на Сумщине. Журналист рассказал подробности трагедии

29 января, 2018, 11:08

Журналист Станислав Речинский выяснил, что подозреваемым в убийстве во время охоты главы Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого может быть местный предприниматель Сергей Коваленко

Об этом Речинский написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что всего на охоте вместе с егерем было 9 человек.

"Охотились на кабана. Покойный - заместитель Лебединской райгосадминистрации Иван Легкий. Подозреваемый в убийстве - частный предприниматель Сергей Коваленко", - написал Речинский.

По данным журналиста, также на охоте присутствовали прокурор Сумской городской прокуратуры Борис Рекуненко, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в Сумской области Евгений Кисель, частный предприниматель Олег Иваницкий, пенсионер Юрий Лагуткин, Владимир Ломинский, водитель предприятия "Полтавагазводобування", егерь и сын убитого.

Речинский подчеркнул, что подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубым нарушением правил охоты.

"А еще более диким является то, что стрелял он картечью, что строго запрещено на всей территории Украины. Плюс, сейчас не сезон охоты на кабана", - добавил он.