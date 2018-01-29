Турция говорит, что убила 597 террористов-курдов в Сирии. Под удар могут попасть войска США

29 января, 2018, 14:17

За время своей военной операции в сирийской провинции Африн Турции удалось уничтожить около 600 боевиков, однако под его наступлением могут оказаться американские войска

Об этом говорится в официальном заявлении турецких военных, сообщает издание The Daily Sabah.

Отмечается, что во время операции "Оливковая ветвь" авиаударами сил Турции было уничтожено 44 цели и убиты 597 террористов.

Отмечается, что операция, которая началась 20 января, нацелена против боевиков "Рабочей партии Курдистана", "Отрядов Народной самообороны" (PYD - YPG) и "Исламского государства".

При этом накануне турецкие войска захватили гору Барсая у курдского города Африн на северо-западе Сирии. Это место было стратегическим форпостом "Отряда Народной самообороны" в Сирии, ведь с нее открывается вид на города Килис и Азаза, с обеих сторон турецко-сирийской границы.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что целью операции не является захват территорий Сирии.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящимся в настоящее время в Турции", - подчеркнул он.

Под удар могут попасть американские войска.

Как рассказал CNN глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел, их войска не уйдут из стратегически важного города Манбидж на севере Сирии.

Это означает, что американские войска рискуют оказаться в центре наступления Турции на территории северной Сирии, если Анкара решит и дальше продвигаться в этом районе.

Манбидж - ключевая позиция в северной Сирии, расположенная на северо-восток от Алеппо и примерно в 40 километрах к югу от города Джераблус, что на сирийско-турецкой границе.

Задержание за критику власти.

Турция уже задержала более 300 граждан за сообщения в социальных сетях, которые критикуют ее военное наступление в Сирии.

При этом турецкие власти в самом начале своей военной операции в Африне предупреждала людей, что будет преследовать в суде тех, кто будет выступать против них.

Министерство внутренних дел страны сообщило в понедельник, что за последние 10 дней было задержано 311 человек за распространение в социальных сетях "террористической пропаганды". Среди задержанных - политики, журналисты и активисты.

Справка:

Курды - народ, который живет преимущественно в горах Тавр и Загрос в области Курдистан (юго-восток Турции, запад Ирана, север Ирака, северо-восток Сирии), а также в Азербайджане, Армении и других странах. Большая курдская диаспора существует в странах Европы.

История конфликта:

Анкара в течение последних лет не раз заявляла, что усиление курдских сил в приграничном с Турцией регионе она считает опасным.

Первая турецкая операция под названием "Щит Евфрата" началась еще летом 2016 и продолжалась до марта 2017 года. Эрдоган утверждал, что она направлена ​​против группировки "ИГ" и сирийских курдов, позже он сказал, что намерен свергнуть Асада.

В конце концов, Турция создала подконтрольный ей анклав и не допустила объединения курдских сил в регионе.