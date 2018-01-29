Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели

29 января, 2018, 10:42

В течение почти всей недели в Украине будет преобладать теплая погода с осадками

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в Украину пришло потепление, особенно это ощутимо в западных регионах. Такая погода продлится практически всю неделю.

Завтра температура воздуха в стране ожидается в пределах от 2 до 6 градусов тепла, а на западе до +8 +9 градусов. В восточных областях будет несколько свежее, до 2 градусов тепла.

На западе завтра пройдут дожди, а на остальной территории ожидаются дожди со снегом, а также сильные порывы ветра. В Киеве 30 января будет тепло, воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.

"Практически в течение всей недели, очевидно, что с небольшими колебаниями, но в Украине будет преобладать теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения", - отметила Диденко.