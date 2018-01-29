 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели

В течение почти всей недели в Украине будет преобладать теплая погода с осадками

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в Украину пришло потепление, особенно это ощутимо в западных регионах. Такая погода продлится практически всю неделю.

Завтра температура воздуха в стране ожидается в пределах от 2 до 6 градусов тепла, а на западе до +8 +9 градусов. В восточных областях будет несколько свежее, до 2 градусов тепла.

На западе завтра пройдут дожди, а на остальной территории ожидаются дожди со снегом, а также сильные порывы ветра. В Киеве 30 января будет тепло, воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.

"Практически в течение всей недели, очевидно, что с небольшими колебаниями, но в Украине будет преобладать теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения", - отметила Диденко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать