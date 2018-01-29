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Стали известны подробности стрельбы в Киеве и кем был погибший

В Киеве на улице Лагерная стрельба с одним погибшим произошла в помещении Национальной лотереи

Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"На момент нападения в помещении находилось 5 работников охранной фирмы и администратор. Туда забежали семеро мужчин в черной форме. Началась драка, во время которой прозвучало несколько выстрелов. После этого нападавшие разбежались в разные стороны", - рассказала Блищик.

Она также сообщила, что один человек получил смертельное огнестрельное ранение, другой был ранен в живот, его госпитализировали.

Пресс-секретарь Нацполиции в Киеве отметила, что на поиски злоумышленников ориентирован весь оперативный состав столичной полиции.

Как выяснили Стражи.Эспрессо, погибшим в результате конфликта в Мафе Национальной лотереи был работник охранной фирмы. Он получил пулевое ранение в сердце.

Другой пострадавший получил повреждения мягких тканей.

По словам руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, конфликт возник из-за территории, где есть несколько спорных судебных решений на различных владельцев.

Свидетели рассказали, что слышали около пяти выстрелов. Некоторые из них пытались самостоятельно поймать злоумышленников.

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