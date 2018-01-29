Стало известно, что взорвалось в Харькове

29 января, 2018, 15:44

Взрыв возле магазина “Брусничка” в Харькове скорее всего вызвала ручная граната

Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По информации советника, инцидент мог быть вызван боевой гранатой РГН (ручная граната наступательного действия). Кроме того, обнаружены металлические предметы, которые могли применить для большего поражения.

Сейчас следователи Нацполиции открыли производство по статье “Хулиганство с тяжелыми последствиями”. Но разрабатывается несколько версий событий, в том числе убийство. После разъяснения всех обстоятельств это дело могут переквалифицировать на “Террористический акт”.

“Сейчас продолжают работать следователи и взрывотехники, но это может быть именно тот случай, когда результатом повышенного интереса граждан к оставленному безхосного пакету стал взрыв”, - заявил Шкиряк.

Советник министра также добавил, что украинцы должны сообщать правоохранителям при выявлении каких-либо предметов, чемоданов, сумок, коробок или пакетов, находящихся без надзора и вызывающих подозрение.

По словам главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Беха, женщина, которая пострадала в результате взрыва, работает уборщицей в аптеке, расположенной в том же здании, что и супермаркет, передает "Интерфакс-Украина".

"После того как она закончила уборку, она спускалась вниз и увидела на лестнице небольшой пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек, подошла к этому пакету (с ее слов он был тяжелый). Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв", - сказал Бех.