Смертельная стрельба в Киеве: полиция схватила стрелка

29 января, 2018, 16:46

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в помещении Национальной лотереи в Киеве, в результате которой погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Стрелком оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, который имел проблемы с законом за кражи. При этом он является сотрудником частной охранной фирмы.

У подозреваемого изъяли оружие для отстрела резиновыми пулями, который, предположительно, является орудием убийства.

Открыто производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.