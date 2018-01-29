Смертельная стрельба в Киеве: полиция схватила стрелка
29 января, 2018, 16:46
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в помещении Национальной лотереи в Киеве, в результате которой погиб мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Стрелком оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, который имел проблемы с законом за кражи. При этом он является сотрудником частной охранной фирмы.
У подозреваемого изъяли оружие для отстрела резиновыми пулями, который, предположительно, является орудием убийства.
Открыто производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 29 января в Шевченковском районе Киева произошла стрельба в помещении Национальной лотереи. В результате стрельбы погиб охранник, еще один человек пострадал.
- Позже в этот же день стрельба с пострадавшим произошла возле Святошинского суда по ул. Жилянской.
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