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Смертельная стрельба в Киеве: полиция схватила стрелка


фото: npu.gov.ua
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в помещении Национальной лотереи в Киеве, в результате которой погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Стрелком оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, который имел проблемы с законом за кражи. При этом он является сотрудником частной охранной фирмы.

У подозреваемого изъяли оружие для отстрела резиновыми пулями, который, предположительно, является орудием убийства.

Открыто производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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