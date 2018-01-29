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Ryanair договаривается о сотрудничестве с аэропортом Харькова


фото: infa.ua
Международный аэропорт "Харьков" ведет переговоры о сотрудничестве с ирландской лоукост-авиакомпанией Ryanair

Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин, передает "Центр транспортных стратегий".

"У них, как и в других бюджетных авиаперевозчиков, одним из основных требований является выполнение как можно большего количества коротких рейсов в течение суток. К сожалению, Харьков проигрывает из-за своего географического положения. Например, если из Катовице во Львов лететь примерно час, то в Харьков на час дольше. Аналогично по другим направлениям в Европу ", - сказал Ильин.

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По словам Ильина, авиабилеты ирландского лоукостера в Харьков могут запустить в течение ближайших двух лет.

"Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы на то, что Ryanair может полететь в Харьков", - добавил чиновник.

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