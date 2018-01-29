Ryanair договаривается о сотрудничестве с аэропортом Харькова
Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин, передает "Центр транспортных стратегий".
"У них, как и в других бюджетных авиаперевозчиков, одним из основных требований является выполнение как можно большего количества коротких рейсов в течение суток. К сожалению, Харьков проигрывает из-за своего географического положения. Например, если из Катовице во Львов лететь примерно час, то в Харьков на час дольше. Аналогично по другим направлениям в Европу ", - сказал Ильин.
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По словам Ильина, авиабилеты ирландского лоукостера в Харьков могут запустить в течение ближайших двух лет.
"Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы на то, что Ryanair может полететь в Харьков", - добавил чиновник.
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- Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве.
- В Украине появится национальный лоукост SkyUp.
- Лоукост Wizz Air будет летать из Харькова в польский город Катовице и немецкий Дортмунд.
- Wizz Air возобновляет рейсы со Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск.
- Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына во Львов в марте 2018 года.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна до Ивано-Франковска.
- В Украину заходит новый лоукост Ernest Airlines.
- Из Украины запустят несколько новых авиарейсов в Польшу.
- ЕС призвал Украину как можно скорее принять соглашение о совместном авиапространстве.
- До канадского Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
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