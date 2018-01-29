Россия согласна на миротворческую миссию по всему Донбассу, - Волкер

29 января, 2018, 18:30

Россия благоприятно относится к размещению миротворцев на территории всего Донбасса

Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.

По словам Волкера, речь идет о внедрении более широкого мандата миротворческих сил, чем о защите наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе.

Он также добавил, что во время переговоров в Дубае с помощником президента России Владиславом Сурковым российская сторона была более открытой в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

“Мы не представили конкретный план. Мы имели дискуссию, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы на всей территории, следовательно, только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов”, - добавил спецпредставитель США по Украине.

Также Волкер заявил, что Россия “абсолютно ничего не сделала для завершения конфликта и вывода своих вооруженных сил”. И такая позиция вызывает разочарование у Вашингтона, который выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и обеспечение безопасности всех граждан.

Кроме этого, представитель США по вопросам Украины отметил неотложность возобновления российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. По его словам, такие действия будут способствовать “коммуникации между русскими и украинцами в вопросе соблюдения режима прекращения огня и урегулирования других инцидентов”.

“Интерфакс-Украина” сообщает, что ключевым вопросом на встрече Сурикова и Волкера стал украинский закон о реинтеграции Донбасса. Но российский и американский представители до сих пор не могут найти общий взгляд этой ситуации. Волкер заверил, что стороны договорились продолжить диалог.