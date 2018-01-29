Россия боится крымчан и их взаимодействия, - МИД о силовиках, которые ворвались на встречу "Крымской солидарности"
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.
"Российские оккупанты ворвались на встречу общественного объединения "Крымская солидарность". Это же надо так бояться того, что крымчане помогают друг другу и поддерживают семьи политзаключенных", - подчеркнул он.
По словам Климкина, весь демократический мир требует от России прекратить нарушения прав человека и политические преследования на территории Крыма.
Отметим, как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, 27 января на встречу участников крымскотатарского общественного движения "Крымская солидарность" в городе Судак ворвались "правоохранители". Свое вторжение они объяснили тем, что якобы имеют информацию о наличии оружия у здания, где проходила встреча.
Рос оккупанты ворвались на встречу гром.объединение «Крымская солидарность».Это же надо так бояться того,что крымчане помогают друг другу и поддерживают семьи политзаключенных.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 января 2018 г
Прекратить нарушение прав человека&полет преследование в окуп Крыму-требование всего демократического мира к РФ.
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