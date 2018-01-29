Россия боится крымчан и их взаимодействия, - МИД о силовиках, которые ворвались на встречу "Крымской солидарности"

29 января, 2018, 11:50

Российские "правоохранители" ворвались на встречу общественного объединения "Крымская солидарность" на территории аннексированного полуострова, что свидетельствует о том, что они боятся помощи крымчан друг другу

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Российские оккупанты ворвались на встречу общественного объединения "Крымская солидарность". Это же надо так бояться того, что крымчане помогают друг другу и поддерживают семьи политзаключенных", - подчеркнул он.

По словам Климкина, весь демократический мир требует от России прекратить нарушения прав человека и политические преследования на территории Крыма.

Отметим, как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, 27 января на встречу участников крымскотатарского общественного движения "Крымская солидарность" в городе Судак ворвались "правоохранители". Свое вторжение они объяснили тем, что якобы имеют информацию о наличии оружия у здания, где проходила встреча.