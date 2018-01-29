Reuters лишили доступа к открытию Олимпиады из-за запрещенных снимков

29 января, 2018, 17:08

Информационному агентству Reuters отказали в доступе к церемонии открытия из-за того, что компания опубликовала фото с репетиций

Об этом сообщает Yonhap.

Олимпийский комитет запретил доступ британскому информационному агенству Reuters из-за того, что СМИ выложило на своем сайте фотографии с воскресной репетиции церемонии открытия. Позже агентство убрало фотографии после протестов Международного олимпийского комитета и оргкомитета игр.

“Мы накладываем сильные санкции на медиа-компании и их репортеров, которые не придерживаются эмбарго на информацию с церемоний открытия и закрытия”, - говорится в заявлении организаторов зимних Олимпийских игр.

В результате репортеру Reuter отозван аккредитацию на церемонию открытия и закрытия игр. Олимпийский комитет также обратился в южнокорейськую медиакомпанию относительно удаления неавторизованных фото от Reuters.

Церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр, которая происходит раз в 4 года, хранятся в строжайшей тайне. Медиа, нарушающих эмбарго, часто теряют доступ к съемкам.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 27 февраля.

Сообщается, что в Играх примут участие спортсмены КНДР. Министр спорта Украины Игорь Жданов заявил, что это позволит снизить напряженность на полуострове.

До того стало известно, что Северная и Южная Кореи выйдут на Олимпийские игры под одним флагом.

Тем временем Международный олимпийский комитет принял решение отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане за систематическое нарушение антидопингового законодательства.