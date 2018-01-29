"Времени для отговорок больше нет". США обвинили Россию в нарушении санкций по КНДР

29 января, 2018, 23:15

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вновь обвинил Россию в нарушении резолюций Совета безопасности ООН по Северной Корее

Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Найерт в Twitter.

Также в Госдепе заявили по этому поводу, что "времени для отговорок" больше нет.

"Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее порты. Россия говорит, что будет придерживаться всех резолюций СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок", - написала она.

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Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.

28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.

В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.

Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.

В Государственном департаменте США считают, что российские власти ввели не все санкции против Северной Кореи, которые были ранее одобрены резолюцией ООН.