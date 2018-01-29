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Президент Польши проанализирует закон о "бандеризме"

Президент Польши Анджей Дуда "тщательно проанализирует" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии"

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньський, передает "Радио Польша".

"В этой ситуации не нужно руководствоваться эмоциями. Одновременно польская сторона должна последовательно бороться за правду. В течение многих лет слишком часто мы слышали вранье о т. зв. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно для того нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи Господи, фальсификации правды о Холокосте", - подчеркнул Лапиньський.

Отмечается, что согласно законопроекту, за использования выражения "польские лагеря смерти", будет грозить штраф или лишение свободы на три года.

Закон касается преступлений нацизма и коммунизма, поправки предусматривают также уголовную ответственность за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

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