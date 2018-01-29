Президент Польши проанализирует закон о "бандеризме"
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньський, передает "Радио Польша".
"В этой ситуации не нужно руководствоваться эмоциями. Одновременно польская сторона должна последовательно бороться за правду. В течение многих лет слишком часто мы слышали вранье о т. зв. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно для того нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи Господи, фальсификации правды о Холокосте", - подчеркнул Лапиньський.
Отмечается, что согласно законопроекту, за использования выражения "польские лагеря смерти", будет грозить штраф или лишение свободы на три года.
Закон касается преступлений нацизма и коммунизма, поправки предусматривают также уголовную ответственность за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
- Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- В ответ на одобрение закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
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