Правительство выделило 700 тыс. грн семьям жертв теракта в Кабуле
29 января, 2018, 11:44
Кабмин выделил 700 тыс. грн помощи семьям украинцев, которые погибли 20 января в результате теракта в афганском Кабуле
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Владимир Гройсман, передает "Правительственный портал".
"Выделить 700 тыс. грн для предоставления помощи семьям 7 человек, которые погибли в результате террористического акта, произошедшего 20 января 2018 года на территории Исламской Республики Афганистан", - говорится в распоряжении.
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По 100 тыс. грн из бюджета должны выделить Министерству инфраструктуры и администрациям Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, которые направят эти средства на выполнение предписания.
- Напомним, во время теракта в столице Афганистана Кабуле погибли семеро украинцев.
- В целом количество погибших составило уже 103 человека, еще 235 человек получили ранения.
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