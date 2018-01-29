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Правительство выделило 700 тыс. грн семьям жертв теракта в Кабуле

Кабмин выделил 700 тыс. грн помощи семьям украинцев, которые погибли 20 января в результате теракта в афганском Кабуле

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Владимир Гройсман, передает "Правительственный портал".

"Выделить 700 тыс. грн для предоставления помощи семьям 7 человек, которые погибли в результате террористического акта, произошедшего 20 января 2018 года на территории Исламской Республики Афганистан", - говорится в распоряжении.

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По 100 тыс. грн из бюджета должны выделить Министерству инфраструктуры и администрациям Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, которые направят эти средства на выполнение предписания.

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