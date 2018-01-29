29 января, 2018, 16:42

Российский генерал Валерий Асапов, который в сентябре 2017 года погиб в Сирии, в течение года руководил 1-м армейским корпусом боевиков в Донецке

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, на Донбасс Асапов прибыл еще осенью 2015 года. Здесь он был известен под позывным "Туман".

По словам младшего брата, генерала Вячеслава Асапова, его брат находился в Украине в течение года.

Трое сепаратистов рассказали, что Асапов был не первым российским генералом на территории ОРДО и что ротация российских командующих на оккупированной территории Донбасса продолжается до сих пор. Асапов командовал ключевым подразделением боевиков - 1-м армейским корпусом.

Как стало известно, формально генерал во время пребывания в Украине служил в Ростове-на-Дону.

Один из сепаратистов рассказал, что во время службы на Донбассе Асапов носил форму без опознавательных знаков, почти через год после этого его повысили в звании до генерал-лейтенанта.



Показания десятка ополченцев подтверждают, что их бывший руководитель, который пользовался позывным "Туман" и называл себя "генерал Примаков", был именно Асаповым и работал под прикрытием как на Донбассе, так впоследствии и в Сирии. Это подтвердил также и его родной брат Вячеслав.



"Он был там. Целый год. Как к этому относился? Нормально, как военный", - рассказал он через несколько дней после прощальной речи на похоронах.



В Кремле на запрос журналистов относительно пребывания Асапова на территории самопровозглашенной "ДНР" предложили обратиться в Минобороны. А там на запрос просто не ответили.



Как рассказал один из сепаратистских офицеров, в общем до прибытия Асапова в "ДНР" бои на оккупированной территории почти утихли, и генерал сосредоточился на обучении местных бойцов. Он выслушивал отчеты о ситуации на местах, при нем улучшилось поставки, а боевики получили новую форму, которую раньше приходилось доставать самим. Он руководил созданием военного полигона недалеко от Тореза и организовал соревнования по "танковому биатлону" наподобие тех, что проводятся в российской армии.



Уже после его смерти брат рассказал, что тот в последнее время выглядел уставшим и не рвался возвращаться в Сирию. Об Украине они почти не говорили.



"Ну что он мог рассказывать? Не очень о таком поговоришь", - сказал брат российского генерала.