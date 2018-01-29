Повышением учетной ставки Нацбанк хочет обуздать инфляцию, - Fitch

29 января, 2018, 19:01

Очередное повышение Нацбанком Украины учетной ставки свидетельствует о решимости в намерении обуздать инфляцию и повысить макроэкономическую стабильность, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch

Повышение ставки показывает, что НБУ, как и ранее, сфокусированный на устойчивом снижении инфляции, говорится в пресс-релизе Fitch.

Эксперты рейтингового агентства добавляют, что наличие стабильной и эффективной монетарной политики особенно важно на фоне задержки в привлечении очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ). Независимая и надежная денежно-кредитная политика, а также приверженность сохранению гибкости обменного курса способствует повышению устойчивости экономики, улучшению потребительского доверия и других макроэкономических показателей.

В то же время, эффективность усилий НБУ в стабилизации инфляции, будет зависеть от фискальной политики правительства и от привлечения очередного транша МВФ.

Fitch при этом не имеет каких-либо определенных ожиданий относительно срока привлечения Украиной очередного транша МВФ. Агентство прогнозирует, что финансирование в сумме $1,9 млрд будет получено в текущем году.

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Вместе с тем агентство отмечает неопределенность относительно привлечения следующего после этого транша, учитывая предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы и снижение на этом фоне политической воли проводить реформы.

Fitch также отмечает, что решение НБУ не сильно скажется на рейтингуемых агентством украинских компаниях, поскольку большинство таких компаний привлекает финансирование в иностранной валюте и ориентирована на экспорт, кроме ДТЭК.