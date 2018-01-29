Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО об оборонном заказе

29 января, 2018, 18:10

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы

Соответствующий указ №16/2018 от 29 января обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "основные показатели государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы" (прилагается, тайно)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета.

Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.