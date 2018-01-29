Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО об оборонном заказе
29 января, 2018, 18:10
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы
Соответствующий указ №16/2018 от 29 января обнародован на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "основные показатели государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы" (прилагается, тайно)", – говорится в документе.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета.
Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.
- За 2017 год госпредприятие "Укроборонпром" передало Вооруженным силам Украины, Нацгвардии и другим силовым структурам более 3,5 тысяч единиц военной техники и вооружения.
- 16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно.
- На следующий день ВСУ уже подтвердили эту информацию и заявили, что готовятся к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
- Порошенко заявил, что государственное финансирование оборонного комплекса на 2018 год вырастет на 37% и достигнет 21,3 млрд гривен.
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