 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО об оборонном заказе


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы

Соответствующий указ №16/2018 от 29 января обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "основные показатели государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы" (прилагается, тайно)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета.

Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать