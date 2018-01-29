Польша хочет, чтобы санкции США распространялись и на "Северный поток-2"
Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы хотим, чтобы строительство газопровода "Северный поток-2" охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России", - сказал польский премьер.
Моравецкий подчеркнул, что предыдущая интерпретация закона не удовлетворила Польшу.
"Предыдущее толкование этого документа Государственным департаментом США было для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с Соединенными Штатами. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и безопасности всего региона", - добавил глава польского правительства.
Справка:
Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает "Северный поток-2" из экономических соображений, заявив, что он добавит ресурсов на рынок и снизит цены.
Отметим, что строительство "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море принесет Украине значительные убытки, которые могут составлять до 3% валового внутреннего продукта, а это около $3 млрд в 2017 году.
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- Напомним, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в эти выходные в Варшаве, заявил, что проект "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы.
- Ранее Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский газопровод "Северный поток-2".
- В Еврокомиссии заявили, что "Северный поток 2" не соответствует интересам ЕС, а Польша считает, что "северный поток-2" угрожает безопасности Европы.
- "Газпром" завершил строительство части "Турецкого потока" в России.
- Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науерт заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" повысит уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа и нанесет экономического вреда Украине
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