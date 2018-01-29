Польша хочет, чтобы санкции США распространялись и на "Северный поток-2"

29 января, 2018, 13:58

Польша хочет, чтобы санкции США распространялись на строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией

Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы хотим, чтобы строительство газопровода "Северный поток-2" охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России", - сказал польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что предыдущая интерпретация закона не удовлетворила Польшу.

"Предыдущее толкование этого документа Государственным департаментом США было для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с Соединенными Штатами. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и безопасности всего региона", - добавил глава польского правительства.

Справка:

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает "Северный поток-2" из экономических соображений, заявив, что он добавит ресурсов на рынок и снизит цены.

Отметим, что строительство "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море принесет Украине значительные убытки, которые могут составлять до 3% валового внутреннего продукта, а это около $3 млрд в 2017 году.

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