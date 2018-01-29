Обыски в Одессе: НАБУ схватило двух чиновников администрации портов, - СМИ

29 января, 2018, 15:14

Во время обысков детективы НАБУ задержали двух чиновников Администрации морских портов

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники.

По информации издания, чиновникам инкриминируют 191 ст. УК за нанесенные госпредприятию убытки в размере 712 млн грн.

Отмечается, что речь идет о злоупотреблении на тендерах на работы дноуглубления подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов в 2015-2016 годах.

В ноябре 2017 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий служебных лиц ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представителей ряда предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационному дноуглублению, которые привели к искажению результатов процедуры закупки и, как следствие, к присвоению средств ГП "АМПУ".