Обыски в Одессе: НАБУ схватило двух чиновников администрации портов, - СМИ
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники.
По информации издания, чиновникам инкриминируют 191 ст. УК за нанесенные госпредприятию убытки в размере 712 млн грн.
Отмечается, что речь идет о злоупотреблении на тендерах на работы дноуглубления подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов в 2015-2016 годах.
В ноябре 2017 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий служебных лиц ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представителей ряда предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационному дноуглублению, которые привели к искажению результатов процедуры закупки и, как следствие, к присвоению средств ГП "АМПУ".
- Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что 29 января сотрудники его ведомства проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе. 10 человек уже задержаны.
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