 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обыски в Одессе: НАБУ схватило двух чиновников администрации портов, - СМИ


фото: nabu.gov
Во время обысков детективы НАБУ задержали двух чиновников Администрации морских портов

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники.

По информации издания, чиновникам инкриминируют 191 ст. УК за нанесенные госпредприятию убытки в размере 712 млн грн.

Отмечается, что речь идет о злоупотреблении на тендерах на работы дноуглубления подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов в 2015-2016 годах.

В ноябре 2017 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий служебных лиц ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представителей ряда предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационному дноуглублению, которые привели к искажению результатов процедуры закупки и, как следствие, к присвоению средств ГП "АМПУ".

  • Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что 29 января сотрудники его ведомства проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе. 10 человек уже задержаны.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать