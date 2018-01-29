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Немецкие грабители похитили 44 тонны шоколада

В немецком городе Фрайбург преступники похитили невероятное количество шоколада - 44 тонны

Об этом сообщает Stern.de.

Ограбление произошло в ночь на субботу, 27 января, на стоянке в промышленной зоне.

Воры похитили два грузовика, в каждом из которых было по 33 паллеты шоколада, общим весом 44 тонны.

Стоимость груза оценивается в около 400 000 евро

Сообщается, что сразу же после ограбления полиция обнаружила одну из грузовиков на шоссе вблизи зоны придорожного сервиса. Водитель скрылся, однако груз остался в фургоне.

Однако второй прицеп, обнаруженный впоследствии в одной из промышленных зон, оказался пустым.

Злоумышленники, вероятно, смогли перегрузить около 22 тонны шоколада и убежать.

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