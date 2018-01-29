Немецкие автоконцерны обвиняют в опытах над людьми

29 января, 2018, 17:40

Немецкие автомобильные компании стали фигурантами скандала, связанного с проведением опасных экспериментов над людьми

Об этом передает "Немецкая волна".

Один из немецких научно-исследовательских институтов, созданный при финансовой поддержке трех крупнейших немецких автопроизводителей Volkswagen, BMW и Daimler - проводил опыты на людях для того, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека.

Как сообщается, в экспериментах (с 2012 по 2015 годы) в университетской клинике Ахена участвовали 25 человек, которые предварительно дали согласие на это. Все они в течение нескольких часов должны были вдыхать воздух с разной концентрацией в нем вредного для здоровья вещества. По словам представителя клиники, такие исследования действительно проводились, однако их целью было определение предельных концентраций диоксида азота на рабочих местах.

Ранее газета New York Times сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты и на обезьянах. Руководство компании это отрицает и хочет, чтобы это дело расследовали и наказали виновных. В правительстве Германии выступили с резкой критикой таких практик.

"Опыты над обезьянами или даже над людьми нельзя ничем оправдать с этической точки зрения", - сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он добавил, что эти исследования служат не науке, а исключительно PR-целям.