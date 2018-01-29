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НБУ укрепил гривну на 20 копеек, доллар на черном рынке достигает 28,8 грн

На понедельник, 29 января, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 28,55 грн/долл., 35,5 грн/евро и 5,11 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 16:15 составила 28,03 грн в покупке и 28,15 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 28,4 грн/долл., в продаже доллар доходит до 28,8 грн.

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Межбанк 29 января открылся долларом по 28,46 грн в покупке и 28,49 грн в продаже, но позже доллар подешевел до 28,2 грн и 28,23 грн в покупке и продаже соответственно.

Ранее, 26 января, официальный курс валют составил 28,75 грн/долл., 35,66 грн/евро и 5,14 грн за 10 российских рублей.

  • Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
  • В НБУ заявили, что падение курса гривны обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.
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