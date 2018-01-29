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Над Черным морем российский боевой самолет пролетел за 1,5 метра от самолета ВМС США

Российский военный самолет выполнил опасный перехват наблюдательного самолета США US Navy P-3 Orion в международном воздушном пространстве над Черным морем

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванных чиновников Пентагона.

Американские пилоты сообщили, что российский самолет пролетел в пяти футах (чуть больше полутора метров) от американского самолета.

Действия российского самолета вынудили самолет ВМС США заблаговременно завершить свою миссию.

Силы России, США и НАТО действуют в непосредственной близости друг к другу в этом регионе, особенно после того, как Россия усилила свое военное присутствие в регионе после аннексии Крыма. ВМС США также усилили свое присутствие в регионе в течение нескольких лет.

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