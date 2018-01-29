НАБУ в Одессе задержало экс-директора Администрации морских портов, - журналист

29 января, 2018, 20:24

По данным источников, в Одессе задержали бывшего директора Администрации морских портов Андрея Амелина и его заместителей

Об этом в эфире Эспрессо.TV сказала одесская журналистка Дарья Сметанко.

"Из собственных источников нам стало известно, что задержали бывшего директора Администрации морских портов украины Андрея Амелина и его заместителей. Их подозревают в хищении денег при дноуглублении в портах Мариуполя и Бердянска в 2015-2016 годах. Известно, что задержанные уже дают показания следствию", - сказала журналистка.

По ее словам, в 2015 году были проведены дноуглубительные работы на сумму 300 млн гривен. Однако, оказалось, что глубины было недостаточно, поэтому был проведен еще один тендер на 700 млн. Его проведение и стало основанием для следственных действий НАБУ.

Представители НАБУ пока официально не прокомментировали факты задержания чиновников Администрации морских портов.

Обыск проводился на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году средств должностными лицами ООО "Техморгидробуд", сообщили в пресс-службе "Администрации морских портов Украины".

Как отметил заместитель главы АМПУ Сергей Гронский, должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связанные с предыдущим руководством ведомства. В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда, для дальнейшего расследования.