НАБУ в Одессе задержало экс-директора Администрации морских портов, - журналист
Об этом в эфире Эспрессо.TV сказала одесская журналистка Дарья Сметанко.
"Из собственных источников нам стало известно, что задержали бывшего директора Администрации морских портов украины Андрея Амелина и его заместителей. Их подозревают в хищении денег при дноуглублении в портах Мариуполя и Бердянска в 2015-2016 годах. Известно, что задержанные уже дают показания следствию", - сказала журналистка.
По ее словам, в 2015 году были проведены дноуглубительные работы на сумму 300 млн гривен. Однако, оказалось, что глубины было недостаточно, поэтому был проведен еще один тендер на 700 млн. Его проведение и стало основанием для следственных действий НАБУ.
Представители НАБУ пока официально не прокомментировали факты задержания чиновников Администрации морских портов.
Обыск проводился на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году средств должностными лицами ООО "Техморгидробуд", сообщили в пресс-службе "Администрации морских портов Украины".
Как отметил заместитель главы АМПУ Сергей Гронский, должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связанные с предыдущим руководством ведомства. В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда, для дальнейшего расследования.
- Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что 29 января сотрудники его ведомства проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе. 10 человек уже задержаны.
- Сообщалось, что во время обысков детективы НАБУ задержали двух чиновников Администрации морских портов.
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