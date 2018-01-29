НАБУ "поймало" на преступлениях более 30 судей

29 января, 2018, 13:25

За период своей работы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выявило и задокументировало преступную деятельность более 30 судей

Об этом во время презентации ежегодного опроса относительно восприятия уровня коррупции в Украине заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Эспрессо.TV.

"Мы выявили и задокументировали преступную деятельность более чем 30 судей за период своей работы", - заявил Сытник. Директор НАБУ отметил, что сотрудники ведомства пытаются привлекать к ответственности судей в то время, когда судебная реформа происходит не такими темпами, как хотелось".