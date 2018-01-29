НАБУ "поймало" на преступлениях более 30 судей
29 января, 2018, 13:25
За период своей работы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выявило и задокументировало преступную деятельность более 30 судей
Об этом во время презентации ежегодного опроса относительно восприятия уровня коррупции в Украине заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Эспрессо.TV.
"Мы выявили и задокументировали преступную деятельность более чем 30 судей за период своей работы", - заявил Сытник. Директор НАБУ отметил, что сотрудники ведомства пытаются привлекать к ответственности судей в то время, когда судебная реформа происходит не такими темпами, как хотелось".
- Напомним, ранее Артем Сытник заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе. "Буквально сейчас выехала группа в Одессу, 70 сотрудников. Проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны", - сообщил Сытник.
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