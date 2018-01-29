На Житомирщине сформировали новую авиабригаду ВСУ
Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в рамках выполнения плана повышения боеспособности авиации с 1 января 2018 года произошло переформирование одной из старейших авиационных частей Воздушных сил - истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в поселке Озерное Житомирской области.
На ее базе создана бригада тактической авиации, которая эксплуатирует истребители Су-27.
По сообщению пресс-службы, бригада в полном объеме обеспечена авиатехникой и топливом. Часть выпускников летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил в течение лета— начала осени изучали боевой истребитель Су-27 именно в Озерном.
За четыре месяца средний налет на одного выпускника составил 64 часа. Сейчас они проходят службу в новосозданной бригаде и вскоре получат допуск к несению боевого дежурства в системе ПВО государства.
Согласно организационно-штатной структуры бригады, в ней уже начали формироваться подразделения обеспечения и охраны. Готовится и материально-техническая база. Казармы и все другие помещения после сокращения бригады в прошлые годы были законсервированы и охранялись.
- Указано также, что в течение 2 последних лет Воздушные силы получили более 60 отремонтированных и модернизированных летательных аппаратов.
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