На Львовщины роды хотят сделать платными. Объяснение областной власти

29 января, 2018, 11:18

Во Львовской области планируют официально ввести платные роды по договоренности

Об этом заявила директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак, передает "Твой город".

"Мы планируем ввести в роддомах платные роды - когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% - больнице. Это будет справедливо , ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства ", - заявила Микичак.

По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а очередной медперсонал.

"У нас сейчас врачи приезжают на условленные роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента есть дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени, должно быть официально зафиксировано, если врач пришел на смену в свое нерабочее время ", - объясняет Микичак.

По ее словам, сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте. Далее - в областной больнице, а потом уже по районам области.

"Мы обсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что областной больницы одни роды с учетом медикаментов, коммуналка, питания стоят примерно 4 тыс. грн ", - рассказала директор департамента здравоохранения ЛОГА.