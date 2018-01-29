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На Львовщины роды хотят сделать платными. Объяснение областной власти

Во Львовской области планируют официально ввести платные роды по договоренности

Об этом заявила директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак, передает "Твой город".

"Мы планируем ввести в роддомах платные роды - когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% - больнице. Это будет справедливо , ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства ", - заявила Микичак.

По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а очередной медперсонал.

"У нас сейчас врачи приезжают на условленные роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента есть дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени, должно быть официально зафиксировано, если врач пришел на смену в свое нерабочее время ", - объясняет Микичак.

По ее словам, сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте. Далее - в областной больнице, а потом уже по районам области.

"Мы обсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что областной больницы одни роды с учетом медикаментов, коммуналка, питания стоят примерно 4 тыс. грн ", - рассказала директор департамента здравоохранения ЛОГА.

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