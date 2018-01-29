На Киевщине неадекватный молодой человек угнал машину "скорой" и поехал кататься
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины в Facebook.
Злоумышленник воспользовался тем, что водитель ненадолго покинул автомобиль. Водитель "скорой" вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать служебное авто. Совместными усилиями полицейские и водитель задержали угонщика, которому не удалось убежать далеко - автомобиль застрял в сугробе.
Злоумышленником оказался 20-летний житель села Большая Дымерка. Задержанный молодой человек вел себя неадекватно и не смог ответить полицейским, зачем ему был нужен автомобиль скорой медицинской помощи.
Открыто производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, назначены экспертизы на содержание алкоголя и наркотиков в крови угонщика авто.
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