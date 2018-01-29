На Киевщине неадекватный молодой человек угнал машину "скорой" и поехал кататься

29 января, 2018, 18:16

В Броварах Киевской области 20-летний парень угнал машину скорой медицинской помощи и уехал

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины в Facebook.

Злоумышленник воспользовался тем, что водитель ненадолго покинул автомобиль. Водитель "скорой" вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать служебное авто. Совместными усилиями полицейские и водитель задержали угонщика, которому не удалось убежать далеко - автомобиль застрял в сугробе.

Злоумышленником оказался 20-летний житель села Большая Дымерка. Задержанный молодой человек вел себя неадекватно и не смог ответить полицейским, зачем ему был нужен автомобиль скорой медицинской помощи.

Открыто производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, назначены экспертизы на содержание алкоголя и наркотиков в крови угонщика авто.