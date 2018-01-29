На Донецком направлении российские боевики били из гранатометов

29 января, 2018, 21:14

От начала суток в зоне АТО на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны российских боевиков

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

От начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских боевиков.

На Донецком направлении, посреди ночи, противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка.

В результате враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал, уточнили в штабе.