На Донецком направлении российские боевики били из гранатометов
29 января, 2018, 21:14
От начала суток в зоне АТО на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны российских боевиков
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
От начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских боевиков.
На Донецком направлении, посреди ночи, противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка.
В результате враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал, уточнили в штабе.
- 29 января специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия благоприятно относится к размещению миротворцев на территории всего Донбасса.
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