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Министра из правительства Макрона обвиняют в изнасиловании

Французского министра бюджета повторно обвиняют в изнасиловании девушки в обмен на юридическую помощь

Об этом сообщает AFP.

В субботу Парижский суд подтвердил повторное открытие дела против министра бюджета Геральда Дарманин. В иске говорится, что министр принудил женщину к половому акту в обмен на юридическую помощь.

Потенциальная жертва Софи Спатц впервые обратилась в полицию в середине 2017 года, но дело закрыли, потому обвинительница не явилась на допрос. Она подала повторный иск в середине января.

Адвокат Дарманин обвинил девушку в "грубой попытке повредить" репутации политика и собирается подать на нее в суд за клевету.

В поддержку Дарманин уже выступили министр юстиции Николь Беллубе и министр сельского хозяйства Стефани Травет, заявляя, что Дарманин не виноват, пока суд не постановит обратное.

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