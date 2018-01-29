Министра из правительства Макрона обвиняют в изнасиловании
Об этом сообщает AFP.
В субботу Парижский суд подтвердил повторное открытие дела против министра бюджета Геральда Дарманин. В иске говорится, что министр принудил женщину к половому акту в обмен на юридическую помощь.
Потенциальная жертва Софи Спатц впервые обратилась в полицию в середине 2017 года, но дело закрыли, потому обвинительница не явилась на допрос. Она подала повторный иск в середине января.
Адвокат Дарманин обвинил девушку в "грубой попытке повредить" репутации политика и собирается подать на нее в суд за клевету.
В поддержку Дарманин уже выступили министр юстиции Николь Беллубе и министр сельского хозяйства Стефани Травет, заявляя, что Дарманин не виноват, пока суд не постановит обратное.
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