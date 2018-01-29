Минимальная зарплата 4,2 тыс. уже в 2018 году. В правительстве назвали условие для этого
29 января, 2018, 12:24
В Минсоцполитики считают, что повышение минимальной зарплаты в этом году до 4,2 тыс. грн может быть реальным при одном условии
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью изданию "Обозреватель".
Отвечая на вопрос относительно того, удастся ли в этом году повысить минимальную зарплату до 4,2 тыс. гривен, он ответил "если будут резервы". Министр отметил, что это - поручение президента Петра Порошенко.
"Он (Порошенко, - ред.) об этом сказал публично. Его все сразу же начали критиковать. Но президент назвал правильную цифру, потому что должна быть привязка к реальному прожиточному минимуму", - подчеркнул Рева.
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- Отметим, Рева также заявил, что пенсионный возраст в ближайшие 10 лет повышать не планируют.
- Порошенко считает, что при условии благоприятных факторов минимальную зарплату украинцев можно будет повысить до 4100 гривен.
- В правительстве уверены, что повысить минимальные зарплаты до 4100 гривен удастся без эффекта на инфляцию.
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