Минимальная зарплата 4,2 тыс. уже в 2018 году. В правительстве назвали условие для этого

29 января, 2018, 12:24

В Минсоцполитики считают, что повышение минимальной зарплаты в этом году до 4,2 тыс. грн может быть реальным при одном условии

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью изданию "Обозреватель".

Отвечая на вопрос относительно того, удастся ли в этом году повысить минимальную зарплату до 4,2 тыс. гривен, он ответил "если будут резервы". Министр отметил, что это - поручение президента Петра Порошенко.

"Он (Порошенко, - ред.) об этом сказал публично. Его все сразу же начали критиковать. Но президент назвал правильную цифру, потому что должна быть привязка к реальному прожиточному минимуму", - подчеркнул Рева.

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