Мэр Одессы уже месяц не появляется на работе

29 января, 2018, 14:19

Мэр Одессы Геннадий Труханов после отпуска и двух командировок до сих пор не вернулся на работу

Об этом сообщает Думськая.

По информации издания, сегодня на традиционное совещание в горсовете выйдет первый заместитель мэра Анатолий Орловский.

Сообщается, что мэр города Геннадий Труханов выехал из города в отпуск еще 26 декабря. Изначально мэр планировал отдыхать до 18 января, но затем решил продлить отдых еще на 3 дня.

Затем он внезапно оформил себе командировку в Афины, откуда он сразу выехал в швейцарский города Давос. Там он планировал находиться до 28 января.