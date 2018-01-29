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Мэр Одессы уже месяц не появляется на работе

Мэр Одессы Геннадий Труханов после отпуска и двух командировок до сих пор не вернулся на работу

Об этом сообщает Думськая.

По информации издания, сегодня на традиционное совещание в горсовете выйдет первый заместитель мэра Анатолий Орловский.

Сообщается, что мэр города Геннадий Труханов выехал из города в отпуск еще 26 декабря. Изначально мэр планировал отдыхать до 18 января, но затем решил продлить отдых еще на 3 дня.

Затем он внезапно оформил себе командировку в Афины, откуда он сразу выехал в швейцарский города Давос. Там он планировал находиться до 28 января.

 

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