Мэр Одессы уже месяц не появляется на работе
29 января, 2018, 14:19
Мэр Одессы Геннадий Труханов после отпуска и двух командировок до сих пор не вернулся на работу
Об этом сообщает Думськая.
По информации издания, сегодня на традиционное совещание в горсовете выйдет первый заместитель мэра Анатолий Орловский.
Сообщается, что мэр города Геннадий Труханов выехал из города в отпуск еще 26 декабря. Изначально мэр планировал отдыхать до 18 января, но затем решил продлить отдых еще на 3 дня.
Затем он внезапно оформил себе командировку в Афины, откуда он сразу выехал в швейцарский города Давос. Там он планировал находиться до 28 января.
- 23 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски на работе и дома у мэра Одессы Геннадия Труханова.
- Эту информацию сразу опроверг Труханов.
- В следующем месяце журналисты Иван Оберемко и Денис Казанский нашли в российском реестре доказательства наличия гражданства РФ у мэра Одессы.
- Труханов в ответ на это призвал не верить лжи и слухам.
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