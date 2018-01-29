Маск признался, когда именно запустят тяжелую ракету Falcon Heavy

29 января, 2018, 16:45

Долгожданная попытка запустить тяжелую ракету Falcon Heavy состоится 6 февраля

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter, вскоре после успешного статического огневого теста ракеты, который состоялся на прошлой неделе. До этого запуск несколько раз переносили.

Подробностей о запуске известно немного: Маск коротко сообщил, что Falcon Heavy будет запущен 6 февраля с той же стартовой площадки, что использовался для запуска кораблей миссии Аполлон на мысе Канаверал.

Точно время он не назвал, но Space News, изучив расписание запусков, сообщает, что вероятнее всего это произойдет в 13:30 - в SpaceX будет трехчасовое окно. Так же есть возможность резервного запуска днем позже.

Кстати, Космический центр Кеннеди уже продает билеты на посещение запуска. Они отличаются по стоимости в зависимости от смотровой площадки и дополнительных возможностей.

Так, самый дорогой продают за $195. Он дает проход на ближайшую смотровую площадку. Там, кроме наблюдения за запуском, посетителям накроют стол, раздадут сувениры и обеспечат музыкой. Далее билеты дешевеют. Например, есть предложение за $115.

На прошлой неделе SpaceX испытала Falcon Heavy, которая фактитчно состоит из трех ракет Falcon 9, связанных вместе.

Ранее Маск говорил, что все задержки и переносы запуска связаны как раз с тем, что заставить работать синхронно сразу три ускорителя, на каждом из которых по 9 двигателей, очень сложно. Но компании это удалось.

Испытание длилось 10 секунд, отработали все 27 двигателей. Маск заявил, что все прошло по плану и "через неделю или около того" ракета поднимется в воздух.

Ракета уже стоит на изготовку в Космическом центре Кеннеди. Стартовать она будет с того же площадке, что и мощные ракеты "Сатурн-5" в рамках программы "Аполлон". Heavy поднимут на 70 метров над стартовой площадкой. Планируется, что ракету будут использовать для доставки грузов на околоземную орбиту: она сможет поднимать туда до 64 т полезной нагрузки. После этого ракета может применяться для полетов на Марс.

Falcon Heavy продолжает главную идею Маска - повторное использование своих ракет. Все три ступени компания планирует вернуть на Землю.

Планируется, что два ускорителя вернутся на пусковую площадку на мысе Канаверал, а третий сядет на плавучую платформу в Атлантическом океане. Интересно, что в этой версии Falcon Heavy из трех ступеней две уже совершали полеты.

Напомним, что в качестве полезной нагрузки ракеты он выбрал новенький автомобиль производства его же компании Tesla. Ранее он говорил, что в воздухе с ракетой может произойти все что угодно - она просто может взорваться. Поэтому коммерческого груза на ней не будет.

В компании и раньше запускали в космос странные предметы. Так, во время дебютного испытания космического корабля Dragon на его борту находился большой кусок сыра.

Запуск ракеты тяжелого класса должен был состояться еще в августе, но затем был перенесен на ноябрь, а затем на декабрь. В результате SpaceX объявила, что первый полет состоится уже в 2018 году.

В 2017 году компания успешно опробовала все три ускорителя Falcon Heavy, собрала ракету и доставила на место старта.

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