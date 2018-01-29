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Манафорт имел своего человека в каждом министерстве Украины и любил ходить в сауны с Януковичем. Расследование


фото: REUTERS
Политтехнолог и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт в период своей работы в Украине имел своих людей в каждом министерстве в Украине

Об этом говорится в расследовании The Atlantic, авторства американского публициста Франко Фоера, передает "Громадське".

Расследователь пишет, что Манафорт выстроил очень близкие отношения с Януковичем.

"Манафорт заставлял Януковича носить те же костюмы, что и он, и причесывать волосы назад, как и он. Манафорт научил его улыбаться и разговаривать. Он сделал это спокойно," с заднего сиденья ", сделал это очень элегантно", - говорится в материале .

Фоер пишет, что Манафорт и Янукович часто играли в теннис, ходили в сауну, могли даже вместе плавать голыми.

В то же время журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему.

"Пол имел свой отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был свой человек", - утверждает Фоер.

Экс-спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Волошин рассказал расследователю, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы чиновников он просто игнорировал.

Автор расследования также вспоминает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто, хотя и неохотно, оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

Кроме того, как утверждает Фоер, после Революции Достоинства и возвращения в Соединенные Штаты, Манафорт начал лечение в психологической клинике в Аризоне из-за проблем личного характера. Одна из его дочерей даже признавалась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.

В июня 2016 году он возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа.

  • Напомним, в августе ФБР без предупреждения обыскали дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
  • Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов оффшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $ 3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
  • Федеральная специальный совет США 30 октября выдвинула обвинения против бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
  • Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связи Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.
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