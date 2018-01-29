Комитет Европарламента одобрил резолюцию об антипольских санкциях
Об этом сообщает PAP.
29 января комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) принял соответствующую резолюцию. За нее проголосовали 33 члена комитета, 9 были против.
Согласно резолюции комитет "поприветствовал решение комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение комиссии к польской власти для решения проблемы".
Либеральные депутаты Европейского парламента инициировали процедуру санкций против Польши, потому что страна "продолжает отступать от норм верховенства права и независимости суда".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране не требуется согласие Европейского Союза для реформирования собственного законодательства.
- Напомним, 26 января сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- В ответ на одобрение закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
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