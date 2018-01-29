Комитет Европарламента одобрил резолюцию об антипольских санкциях

29 января, 2018, 20:50

Профильный комитет Европейского парламента запустил процедуру в рамках статьи 7 договора о Европейском Союзе относительно Польши, которые могут привести к лишению страны права голоса

Об этом сообщает PAP.

29 января комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) принял соответствующую резолюцию. За нее проголосовали 33 члена комитета, 9 были против.

Согласно резолюции комитет "поприветствовал решение комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение комиссии к польской власти для решения проблемы".

Либеральные депутаты Европейского парламента инициировали процедуру санкций против Польши, потому что страна "продолжает отступать от норм верховенства права и независимости суда".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране не требуется согласие Европейского Союза для реформирования собственного законодательства.