Когда в Украине могут повысить пенсионный возраст. Комментарий министра
29 января, 2018, 07:54
Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что пенсионный возраст в ближайшие 10 лет повышать не планируют
Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель".
Министр отметил, что количество налогоплательщиков планируют увеличивать за счет детенизации "резерва теневой экономики".
"Вот когда мы вытащим людей из "тени" по максимуму - так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие 10 лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть - будем смотреть", - отметил он.
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- Напомним, 11 октября 2017 года вступил в силу закон о пенсионной реформе в Украине, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября месяца и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
- С 1 октября минимальный размер пенсии вырос до 1452 грн.
- Индексация пенсий будет происходить ежегодно.
- С 1 января 2018 года правительство повысит пенсии военнослужащим.
- Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату.
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