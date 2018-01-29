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Когда в Украине могут повысить пенсионный возраст. Комментарий министра

Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что пенсионный возраст в ближайшие 10 лет повышать не планируют

Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель".

Министр отметил, что количество налогоплательщиков планируют увеличивать за счет детенизации "резерва теневой экономики".

"Вот когда мы вытащим людей из "тени" по максимуму - так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие 10 лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть - будем смотреть", - отметил он.

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