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Коалиционные переговоры в Германии "застряли" из-за судьбы мигрантов

Участники переговоров по созданию коалиции в Германии отложили переговоры после того, как в ночь на понедельник зашли в "тупик" из-за миграционного вопроса

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung, передает "Европейская правда".

В течение девятичасовой встречи консерваторам и социал-демократам не удалось достичь компромисса из-за несогласия в миграционной политике.

Поиски вариантов компромиссного решения продолжатся на уровне рабочих групп. Все стороны подчеркнули свою готовность к компромиссу, несмотря на постоянные разногласия по основным вопросам. На встрече обсуждалась миграционная политика, политика рынка труда и политика в сфере здравоохранения.

Из партийных кругов социал-демократов стало известно, что политики не смогли продвинуться в вопросе воссоединения семей беженцев с низкой степенью защиты.

Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз выступают за жесткое ограничение воссоединения семей беженцев. Это вызывает недовольство социал-демократов.

Напомним, что переговоры начались через четыре месяца после выборов в Бундестаг. Им предшествовали попытки создать так называемую коалицию "Ямайка" в составе ХДС/ХСС, Зеленых и Свободной демократической партии (СвДП), которые, однако, провалились из-за отказа свободных демократов.

Сначала глава СДПГ Мартин Шульц отвергал возможность вновь принять участие в формировании "большой коалиции", но после провала консультаций по "Ямайке" социал-демократы согласились принять участие в "зондировании" возможности дальнейших переговоров с ХДС/ХСС.

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