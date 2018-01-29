Как закон об образовании приравнивает домашнее образование к обучению в школе. Объяснение МОН
29 января, 2018, 09:26
Министерство образования сейчас делает все, чтобы убедить родителей, что учиться в новой украинской школе ребенку будет лучше, чем дома
Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич в интервью изданию "Новое время".
Говоря о домашнем обучении детей, она отметила, что не является большой поклонницей такого формата, впрочем добавила, что некоторые родители так делают.
По ее словам, новый закон об образовании уравнивает домашнее обучение в правах с обучением школьным при условии, что результаты "домашнего" ученика сможет контролировать государство.
"Сегодня для части детей учиться дома действительно лучше, чем в школе. Поверьте, все, что мы сейчас делаем, как раз для того, чтобы изменить ситуацию и убедить родителей, что в новой украинской школе ребенку будет лучше, чем дома", - отметила Гриневич.
- Гриневич также рассказала, как ее ведомство борется с коррупцией в школе.
- 5 сентября депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом законопроект "Об образовании" (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образовательной отрасли. Кроме того, закон устанавливает, что обучение во всех украинских школах (в т.ч. в местах компактного проживания национальных меньшинств в приграничных территориях), начиная с 5-го класса должно проходить исключительно на государственном языке.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-