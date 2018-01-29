 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Как закон об образовании приравнивает домашнее образование к обучению в школе. Объяснение МОН

Министерство образования сейчас делает все, чтобы убедить родителей, что учиться в новой украинской школе ребенку будет лучше, чем дома

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич в интервью изданию "Новое время".

Говоря о домашнем обучении детей, она отметила, что не является большой поклонницей такого формата, впрочем добавила, что некоторые родители так делают.

По ее словам, новый закон об образовании уравнивает домашнее обучение в правах с обучением школьным при условии, что результаты "домашнего" ученика сможет контролировать государство.

"Сегодня для части детей учиться дома действительно лучше, чем в школе. Поверьте, все, что мы сейчас делаем, как раз для того, чтобы изменить ситуацию и убедить родителей, что в новой украинской школе ребенку будет лучше, чем дома", - отметила Гриневич.

  • Гриневич также рассказала, как ее ведомство борется с коррупцией в школе.
  • 5 сентября депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом законопроект "Об образовании" (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образовательной отрасли. Кроме того, закон устанавливает, что обучение во всех украинских школах (в т.ч. в местах компактного проживания национальных меньшинств в приграничных территориях), начиная с 5-го класса должно проходить исключительно на государственном языке.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать