Как закон об образовании приравнивает домашнее образование к обучению в школе. Объяснение МОН

29 января, 2018, 09:26

Министерство образования сейчас делает все, чтобы убедить родителей, что учиться в новой украинской школе ребенку будет лучше, чем дома

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич в интервью изданию "Новое время".

Говоря о домашнем обучении детей, она отметила, что не является большой поклонницей такого формата, впрочем добавила, что некоторые родители так делают.

По ее словам, новый закон об образовании уравнивает домашнее обучение в правах с обучением школьным при условии, что результаты "домашнего" ученика сможет контролировать государство.

"Сегодня для части детей учиться дома действительно лучше, чем в школе. Поверьте, все, что мы сейчас делаем, как раз для того, чтобы изменить ситуацию и убедить родителей, что в новой украинской школе ребенку будет лучше, чем дома", - отметила Гриневич.