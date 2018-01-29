Гриневич рассказала, как Минздрав борется с коррупцией в школе

29 января, 2018, 07:19

Министр образования Лилия Гриневич рассказала, как ее ведомство борется с коррупцией в школе

Об этом сообщает "Новое время".

"Здесь мы сделали первый шаг: теперь школа должна отчитываться обо всех финансовых поступлениях, как из бюджета, так и из других источников. Уже это снизит коррупционную составляющую в школе", - заявила министр.

Гриневич также отметила, что нынешние родители - активная и образованная часть общества и Министертво образования готово с ними взаимодействовать.

"Обо всех подозрительных случаях в классе можно сообщать не только директору и в местный отдел образования, а непосредственно в министерство. Мы инициируем проверку и разберемся", - пообещала она.