Гриневич рассказала, как Минздрав борется с коррупцией в школе
29 января, 2018, 07:19
Министр образования Лилия Гриневич рассказала, как ее ведомство борется с коррупцией в школе
Об этом сообщает "Новое время".
"Здесь мы сделали первый шаг: теперь школа должна отчитываться обо всех финансовых поступлениях, как из бюджета, так и из других источников. Уже это снизит коррупционную составляющую в школе", - заявила министр.
Гриневич также отметила, что нынешние родители - активная и образованная часть общества и Министертво образования готово с ними взаимодействовать.
"Обо всех подозрительных случаях в классе можно сообщать не только директору и в местный отдел образования, а непосредственно в министерство. Мы инициируем проверку и разберемся", - пообещала она.
- 5 сентября депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом законопроект "Об образовании" (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образовательной отрасли. Кроме того, закон устанавливает, что обучение во всех украинских школах (в т.ч. в местах компактного проживания национальных меньшинств в приграничных территориях), начиная с 5-го класса должно проходить исключительно на государственном языке.
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